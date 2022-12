Una serata da ricordare per celebrare 100 anni di storia, i 35 anni del ”Gruppo Erotico” e un’amicizia tra tifoserie ormai consolidata e che ha avuto un ”Puttilli” da oltre 5mila posti come scenario suggestivo. In archivio l’amichevole internazionale tra il Barletta 1922 e l’Austria Salisburgo, vinta dai biancorossi di Francesco Farina grazie alle reti di Loiodice e Telera.

Nonostante il poco gradito della fitta nebbia che si è abbattuta negli ultimi giorni, quella di oggi è stata una serata da incorniciare per la storia recente del calcio barlettano. Aperta dal saluto nei confronti delle tifoserie amiche del gruppo organizzato biancorosso (Bari, Cerignola, Andria, Catanzaro ecc), è stato poi tempo della tradizionale passerella delle bandiere delle due curve sulla pista del ”Puttilli”, a suggellare un gemellaggio rinsaldato dopo oltre vent’anni. Preludio al momento amarcord, con l’ingresso in campo di diverse ‘’vecchie glorie’’ di cento, irripetibili, anni di storia: dai ”barlettanissimi’’ Lanotte, Tanzi, Cariati e Daleno all’indimenticato terzino fluidificante Bruno Incarbona, dal grintoso Fioretti a Rovani, autore del gol più importante, quello di Sorrento, valso la promozione in Serie B. Prima dell’ingresso in campo delle due squadre, doveroso il momento di commozione per Agostino Dileo, tifoso biancorosso scomparso mercoledì scorso per un malore al termine di Barletta-Fasano.

Sotto gli occhi attenti dei vari Ferrazzoli, Pesce, Paolillo ecc, la partita è stata piacevole, sia sugli spalti che tra i ventidue in campo. A decidere il match, per onore di cronaca, un rigore di Loiodice e il colpo di testa vincente di Telera, entrambi arrivati nel primo tempo. Un risultato che conta davvero poco in una giornata in cui sono stati i valori dello sport a trionfare: chiusura migliore del 2022 non poteva davvero esserci per la Barletta sportiva.

A cura di Giacomo Colaprice