In occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Ruggero, patrono della città, l’Ufficio Traffico comunale ha emanato una ordinanza dirigenziale per disciplinare la circolazione veicolare nelle zone urbane interessate dalle celebrazioni. Ecco in sintesi cosa stabilisce il provvedimento.

Nella giornata di giovedì 29 dicembre, dalle ore 18 alle 22, su via Cialdini (da via S. Ruggero a via S. Marta) è istituito il divieto di sosta con rimozione (solo lato chiesa).

Venerdì 30 dicembre, sempre su via Cialdini (da via Municipio a piazza Plebiscito) è istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata dalle ore 8 alle 24 (esclusi operatori commerciali solo per carico/scarico e allocazione in zona bancarelle autorizzate).

Lungo le strade interessate dal passaggio della processione, ancora il giorno 30, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione dalle ore 18 alle 22 e il divieto di transito, esclusivamente durante il corteo religioso con partenza alle ore 20 circa. Le restrizioni riguardano: via Cialdini presso chiesa di S. Ruggero, via Cialdini, corso Garibaldi (da via Cialdini a corso Vittorio Emanuele), corso Vittorio Emanuele (da corso Garibaldi a via Consalvo da Cordova), via Consalvo da Cordova (da corso Vittorio Emanuele a piazza Plebiscito), piazza Plebiscito (lato adiacente Palazzo di Città), via Cialdini sino ad ingresso chiesa S. Ruggero.

Infine, sempre il 30 dicembre, su via S. Stefano sarà in vigore, dalle ore 8 sino a conclusione festeggiamenti, il senso unico con direzione di marcia consentita da via Cialdini a via Mura del Carmine.