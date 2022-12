Con una ordinanza dell’Ufficio traffico è stata disposto dal 2 gennaio 2023 il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 su ambo i lati della carreggiata, in via Mura del Carmine (tratto stradale compreso da via S.Stefano a via Paraticchio).

Il provvedimento si è reso necessario per permettere i “lavori di messa in sicurezza di via Mura del Carmine – valorizzazione e fruizione del territorio costiero tra le antiche mura del cinquecento e il mare”. Nello specifico si tratta di lavori per la realizzazione della nuova pavimentazione in pietra lungo le mura.