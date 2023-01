Un’iniziativa lodevole, quella organizzata nella giornata di ieri dalla Nelly Volley del presidente Francesco Falconetti. Una delegazione del sodalizio di pallavolo femminile di Barletta infatti ha donato dieci monitor al reparto di pediatria dell’ospedale ”Dimiccoli”. Un motivo in più per strappare un sorriso ai piccoli ospiti presenti nell’unità operativa del dott.Baldassarre, che potranno trascorrere il periodo di degenza nella struttura con maggiore svago grazie all’installazione dei dispositivi. L’iniziativa, lanciata attraverso una raccolta fondi durante le feste di Pasqua e Natale, è la seconda per la società barlettana, che già qualche anno fa aveva avuto modo di interfacciarsi con il reparto.

”Siamo molto orgogliosi-commenta il presidente Francesco Falconetti-del buon esito di questa iniziativa. Qualche anno fa abbiamo donato saturimetri, ora siamo riusciti a raccogliere fondi per dei monitor: tutto è avvenuto in sinergia con il reparto, in quanto sapevamo che mancassero questi dispositivi. Siamo un’agenzia formativa, educhiamo i ragazzi al dono e formeremo i nostri fanciulli con questi valori”.

A cura di Giacomo Colaprice