Secondo successo consecutivo, il primo del 2023 per il Barletta 1922 che batte il Gladiator grazie alle reti di Lattanzio e Di Piazza. Biancorossi a – 2 dalla vetta occupata dalla Cavese, che pareggia con l’Altamura nel “big match” della prima giornata di ritorno.

Tabellino

Barletta 1922(4-2-3-1): Piersanti; Milella, Visani, Pollidori, Marangi; Vicedomini, Cafagna; Maccioni, Lattanzio, Loiodice; Di Piazza. A disposizione: Lovecchio, Telera, Mercorella, Ponzio, Padalino, Feola, Lavopa, Rastelletti, Scaringella. All: Farina

Gladiator(4-3-3): Bufano; Magliocca, Ciampi, Puca, Tomi; Pietroluongo, Corigliano, C.Mancini; Panaioli, Messina, Squerzanti. A disposizione: Somma, Cipolletta, Villano, De Caro, Numerato, De Biase, Nicolau, Tedesco. All: Grimaldi

Arbitro: Ursini di Pescara(D’Ettorre-Bosco)

Reti: 24’Lattanzio, 55’Di Piazza.

Avvio al piccolo trotto per le due squadre. Il Barletta si fa vedere al 20′ con una punizione di Loiodice, bloccata tuttavia da Bufano. I biancorossi prendono, con lo scorrere dei minuti, le misure e passano al 24′ con Lattanzio, abile a trafiggere Bufano dopo un bello scambio con Di Piazza. Timida la reazione dei campani, mentre il Barletta prova a farsi notare con Vicedomini a fine primo tempo, ma il suo tentativo finisce sul fondo.

La ripresa si apre con un tiro di Vicedomini respinto da Bufano. Al 55′ il Barletta raddoppia: Di Piazza si gira in area e, con una splendida esecuzione, batte Bufano, timbrando il suo primo gol in maglia biancorossa. Barletta in controllo della gara e che potrebbe triplicare ancora con Di Piazza e, poi, con il subentrato Scaringella. Il risultato non cambia ed è festa per il Barletta davanti ai propri sostenitori.

A cura di Giacomo Colaprice