Nei prossimi giorni si aprirà la fase precongressuale del Partito Democratico, per giungere al Congresso Nazionale, ufficializzando l’esito delle elezioni Primarie nel mese di febbraio, con la scelta del nuovo Segretario. Alla fine la sfida interna al principale partito progressista è, secondo i sondaggi, molto bolognese; infatti, i due principali competitor, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, rispettivamente Presidente e già Vice-presidente della Regione Emilia Romagna. Ma in corsa sono anche Gianni Cuperlo e Paola De Micheli.

Chiaramente i sostegni si dividono anche nei Circoli locali; da noi, tanto per iniziare, è noto il sostegno per il governatore settentrionale da parte del suo collega pugliese, Michele Emiliano, a cui si allinea una buona parte del Partito in Puglia; in particolare, per quanto riguarda la città di Barletta, il sostegno, ufficializzato dalle sue stesse parole viene anche dal barlettano, capogruppo PD in Consiglio regionale, Filippo Caracciolo, nonché consigliere comunale di Barletta: «Sostengo Stefano perché ritengo che sia la persona giusta al posto giusto nel momento giusto. Ha dimostrato grandi capacità amministrative e politiche, ha grande esperienza e sarebbe un segretario in grado di tenere unite tutte le anime e sensibilità del Partitoۚ». La Segreteria barlettana, con Rosa Cascella, nonché consigliere comunale, e il Presidente Antonio Gorgoglione è allineato lo stesso per Bonaccini.

L’onorevole biscegliese, Francesco Boccia, ha deciso di sostenere la candidatura, più radicale, della Schlein, sparigliando le carte rispetto al recente passato. L’area di riferimento a Barletta vicina a Boccia, da sempre non poco consistente, che fa riferimento all’ex consigliere comunale ed ex-assessore, Antonio Divincenzo, sarà vicina alla “passionaria” Schlein. Anch’essa minoritaria, ma presente da sempre anche in città, l’area che sostiene la mozione di Cuperlo, rappresentata dall’ex consigliere comunale, Pietro Sciusco, Cinzia Dicorato, Angela Rizzi e la giovane, candidata per le scorse politiche, Shady Alizadeh.

Non ci sono, per ora, altre indicazioni (non tarderanno nei prossimi giorni) che tuttavia vanno nel senso di una serena ripartenza per i militanti di un partito che ha necessità di ritrovarsi e di rinnovarsi. Dovrà tornare a essere un luogo di confronto, anche nei diversi circoli locali: a Barletta alcuni militanti sottolineano l’assenza di reali momenti di scambio d’idee, anche in vista delle Primarie, ma non solo.