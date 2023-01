“Al fine di chiarire le infondate notizie apparse in questi giorni su varie testate giornalistiche locali in riferimento alla Giunta comunale, intendo precisare che Michele Loconte, assessore alla Polizia Municipale, già prima delle festività natalizie mi aveva espresso la volontà di dimettersi a causa di impedimenti dovuti alla sua attività professionale che non gli permettono di espletare al massimo i compiti derivanti dalla delega conferitegli”. Lo fa sapere in un comunicato ufficiale il sindaco di Barletta Mino Cannito. “Io stesso gli avevo chiesto di temporeggiare fino ad inizio anno allorquando avrei messo in atto un rimpasto già previsto dal sottoscritto”.