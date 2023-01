Partite le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 alle scuole statali di ogni ordine e grado. La finestra temporale aperta dal Ministero dell’Istruzione è dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondarie di secondo grado statale oltre ai percorsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali

Sono escluse, dal sistema iscrizioni on line, le sezioni delle scuole dell’infanzia, del percorso di istruzione degli adulti e degli studenti in fase di preadozione. Per i percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, realizzati dai CPIA possono iscriversi gli adulti, anche stranieri che non hanno assolto all’obbligo di istruzione e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle ‘Iscrizioni on line’ resta sempre facoltativa.

Lo scorso anno, per quel che riguarda gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, le scuole superiori, uno studente pugliese su due ha scelto i licei con i loro 11 diversi indirizzi. Il 29,8% di chi frequentava l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado ha inoltrato la propria iscrizione a istituti tecnici mentre il 15,3% ai professionali. Dalle iscrizioni, sempre nel 2022, emerse che il 25,6% dei genitori di bambini che si apprestano a frequentare la primaria ha scelto il tempo pieno per 40 ore.