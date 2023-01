Saranno 800 i biglietti disponibili per il settore gradinata del “Puttilli” domenica 22 gennaio alle 14.30 in occasione di Barletta-Cavese. Sono 100 i posti in più rispetto alle previsioni iniziali, legati ai 500 posti agli ospiti. I biglietti saranno in vendita a partire dalle 9.30 di domani, 21 gennaio, presso il botteghino dello stadio di Barletta. Sarà data precedenza ai possessori del talloncino distribuito in sede societaria nella mattinata di martedì. Botteghino aperto fino a esaurimento tagliandi (9.30-13, 16-19.30).Costo del biglietto: 13 euro.

“Il tavolo GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza) ha destinato 800 tifosi del Barletta al settore GRADINATA e 500 tifosi della Cavese al settore ospiti CURVA SUD – scrive il sindaco di Barletta Mino Cannito – si precisa che via Dante Alighieri sarà chiusa al traffico con DIVIETO DI SOSTA sin dalle prime ore del mattino. Invito tutti voi a raggiungere un’ora prima e a piedi lo stadio “Puttilli” per evitare lunghe code e disservizi. Vi chiedo, inoltre, per ragioni di sicurezza, di rispettare il vostro settore d’appartenenza. In considerazione del grande evento e dell’importante sfida al vertice del girone H di serie D siamo chiamati a una grande prova di collaborazione, civiltà e maturità. Ringrazio, sin da ora, tifosi e residenti del quartiere Patalini”.