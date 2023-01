La festa di S. Sebastiano (Patrono della Polizia Municipale) e lavori di scavo in via Pier delle Vigne sono al centro di due distinte ordinanze dirigenziali dell’Ufficio tecnico del Traffico.

Oggi 20 gennaio, in occasione della cerimonia riguardante la festività di San Sebastiano, è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 8,00 alle ore 12,00 in Piazza Caduti in Guerra, dove si terrà una cerimonia civile con la partecipazione di autorità civili, militari e religiose.

Stesso divieto con gli stessi orari è istituito su via Petrarca ( tra via Boccaccio e strada interna di via Petrarca – ambo i lati) per permettere la cerimonia religiosa presso la Parrocchia SS.Crocifisso. Solo durante le fasi delle cerimonie è vietato anche il transito.

Dal giorno 25 gennaio al giorno 27 è istituito il divieto di sosta con rimozione su via Pier delle Vigne dalle ore 00,00 alle ore 24,00 per permettere l’esecuzione di lavori di scavo e la posa di tubazioni per gas naturale.