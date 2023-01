Un abbraccio quale simbolo della rinascita dopo il periodo più buio della pandemia ma anche denuncia sociale nella raffigurazione ispirata da Bansky che vede una bambina ed una ragazza strette ad una bomba, a ricordarci l’instabilità dei tempi che viviamo e quanto sia contraddittorio parlare di pace e alimentare la guerra. Inizia da qui il percorso della Notte Bianca organizzata dall’IISS “Leontine e Giuseppe De Nittis” di Barletta. Un viaggio tra installazioni, opere grafiche, pittoriche e fotografiche che sono il segno della vitalità artistica espressa dai suoi studenti. Sul palco montato nella palestra dell’istituto si sono alternati gli ospiti della manifestazione: il fotografo Francesco Cito, il radio speaker Walter Coda, gli attori Mariella Parlato, Michela Diviccaro, Savino Italiano e Gianbattista Rossi. Nel percorso guidato tra i tre piani dell’istituto anche le performance di danza dell’associazione Krass. Un evento dedicato alle molteplici espressioni dell’arte, unite simbolicamente da un abbraccio.

La notte bianca diventa così occasione per mettere in mostra ciò che si è imparato durante la formazione in aula. Tante le opportunità offerte dall’IISS “Leontine e Giuseppe De Nittis” sia come liceo artistico che come istituto professionale.

