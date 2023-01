«Segno più per il porto di Barletta. Lo scalo portuale della città della Disfida ha fatto registrare un aumento significativo delle merci movimentate, ben 617.645 tonnellate totali, di cui 278.020 rinfuse liquide, 324.773 rinfuse solide; 14.852 merci in colli. Complessivamente, gli accosti sono stati 163». Lo comunica con una nota ufficiale l’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico meridionale nel suo bilancio dell’anno 2022.

Le previsioni per l’immediato futuro – spiegano dall’Autorità – sono anche più rosee. L’anno appena iniziato segnerà una svolta storica per lo scalo. A breve, infatti, saranno avviati i lavori di “manutenzione dei fondali nei pressi dell’imboccatura del porto per il ripristino delle quote preesistenti”; sempre quest’anno sarà aperto il cantiere per i “Lavori di prolungamento dei moli foranei”. Due interventi strategici che potenzieranno sensibilmente lo scalo, in termini di funzionalità e di sicurezza, senza produrre alcun impatto sull’ambiente».