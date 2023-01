Da mercoledì 25 gennaio 2023 è in programma la fase iniziale del progetto per l’adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nord Barese, con la realizzazione del nuovo fronte della stazione di Barletta sul versante ex Distilleria da parte di Ferrotramviaria S.p.A.

Il primo intervento dell’impresa appaltatrice prevede l’abbattimento del muro posto su via Vittorio Veneto, fronte ingresso piazzale mini alloggi, con demolizione parziale del marciapiede.

In proposito, al fine di disciplinare la circolazione veicolare salvaguardando la pubblica e privata incolumità, è stata emanata dall’Ufficio Tecnico del Traffico (Settore comunale Servizi di Vigilanza) un’ordinanza dirigenziale. Il provvedimento stabilisce che, dalla data suindicata sino a fine lavori, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 alle 24, ambo i lati della carreggiata, su via Vittorio Veneto (tratto stradale compreso da fronte stazione Bari-Nord a via Barbarisco, nello specifico da via Galvani a via Barbarisco).

La ditta esecutrice, organizzando la segnaletica provvisoria in prossimità del cantiere, avrà facoltà di gestire obblighi e divieti seguendo lo stato d’avanzamento dei lavori, modulandoli in relazione alle difficoltà tecnico/operative e predisponendo, tra l’altro, un apposito corridoio pedonale protetto in corrispondenza del marciapiede rimosso.

L’ordinanza dell’Ufficio Traffico è pubblicata sulla rete civica: www.comune.barletta.bt.it.