La Puglia si conferma in vetta alle regioni del Mezzogiorno, superata dalla sola Campania, per numero di start up innovative mentre la città metropolitana di Bari occupa il quinto posto nella classifica nazionale preceduta da Milano, Roma, Napoli e Torino. È la fotografia scattata da “Movimprese” che certifica il salto di qualità compiuto dalla Puglia nel settore dell’hi-tech e non solo. Dati che si affiancano ad una tradizione aziendale ormai consolidata che vede numerosi marchi, soprattutto nel campo agroalimentare, scalare le vette dei mercati nazionali ed esteri. Colossi e giganti, dal titolo dell’iniziativa ospitata a Barletta, che si sono confrontati attorno ad un tavolo nel quarto appuntamento con il talk “Hey Sud” promosso da Ernst & Young, il network mondiale di servizi professionali di consulenza direzionale e revisione contabile, e dal suo Sales Responsible South Area Consulting, il barlettano Fabio Mazzocca, fondatore dell’agenzia di comunicazione Wake Up. I vertici aziendali di Casillo, Divella, Lucano, San Domenico Hotels, Indeco e della stessa Ernst & Young, hanno svelato le strategie messe in campo per conservare la leadership nei loro settori di riferimento ma anche le difficoltà, talvolta strutturali, nel fare impresa in Puglia in un dialogo a più voci condotto dal giornalista Antonio Procacci che ha visto come interlocutori l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, il vicesindaco di Bari, Eugenio Di Sciascio e il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana. Anche per un marchio come Divella, secondo produttore di pasta in Italia, con 500 collaboratori ed esportazioni in 120 paesi nel mondo, non mancano gli ostacoli di natura infrastrutturale che penalizzano la Puglia rispetto alla concorrenza di altre regioni.

Tra le società che hanno creduto nella Puglia e nella vivacità del suo tessuto imprenditoriale c’è anche Ernst & Young, dal 2019 presente a Bari con 500 professionisti e la prospettiva di ampliare ulteriormente il proprio mercato di riferimento.

