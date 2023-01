Un impiego positivo della rete e degli strumenti digitali è possibile? Come tutelare la privacy di bambini e adolescenti nell’uso dei social media? Quali insidie e quali opportunità si presentano nell’uso della rete e in particolare dei social media da parte dei minori? Come possono agire famiglie, scuole e istituzioni per la tutela della privacy di bambini e adolescenti?

In occasione della Giornata mondiale della Privacy la Cedam srl – Software & Management, in collaborazione con Avis Barletta Associazione Italiana Donatori Sangue e GS Barletta Avis ASD e con Cedam Business School organizza un incontro destinato a giovani e adulti per confrontarsi sull’argomento e rispondere a domande utili sulla privacy dei minori.

L’incontro ad ingresso libero avrà luogo sabato 28 gennaio 2023 ore 18.30 presso AVIS Barletta via Milano, 73, Barletta.

Interverranno:

Dott. Cosimo Cannito – Sindaco di Barletta Senatore Dario Damiani

Senatore Dario Damiani – Parlamentare

Dott. Leonardo Santo – Presidente Avis Sez. Barletta

Dott. Gioacchino Dagnello – Presidente G.S. Avis

Relatore:

Ruggiero Cristallo Privacy Officer – DPO

Tutta la cittadinanza e gli interessati possono partecipare.