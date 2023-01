Non va oltre lo 0-0 il Barletta a Francavilla in Sinni. Gara fortemente condizionata dalle condizioni tutt’altro che ottimali del “Fittipaldi”, in cui i biancorossi producono ma scendono a – 4 dalla Cavese, scivolando al terzo posto in classifica.

Tabellino

Fc Francavilla(4-4-2): Liso; A.Esposito, Di Ronza, Bucolo, G.Esposito; Melillo, Pinna, Buchicchio, Marconato; Rajkovic, Nolè(34’st De Marco). A disposizione: Maione, Nicolao, Schiavi, Lo Duca, Galletti, Vaughn, Gentile, Petruccetti. All: Arleo

Barletta 1922(4-4-2): Piersanti; Marangi, Petta, Pollidori, Crisallo; Rastelletti(1’st Ponzo), Vicedomini, Feola(7’Milella, 10’st Loiodice), Russo; Di Piazza(16’st Scaringella), Lattanzio. A disposizione: Lovecchio, Telera, Cafagna, Lavopa, Padalino. All: Farina

Arbitro: Gentile di Isernia

Reti:

Note-Ammoniti: Petta, Rastelletti, Cristallo, Bucolo. Recupero:2′

Primo Tempo

2’Conclusione di Pinna, fuori non di molto alla sinistra di Piersanti.

4’Colpo di testa di Rajkovic, respinge Piersanti.

11’Russo serve Di Piazza che prova il tocco in anticipo in area, respinge Liso.

15’Sponda di Lattanzio, tiro di Cristallo e palla che scheggia la traversa. Grande occasione per il Barletta.

33’Conclusione di Rastelletti, respinge Liso

45’Fine primo tempo.

Secondo Tempo

3’Rovesciata di Lattanzio, palla che termina fuori. Palla gol per il Barletta.

4’Ponzo per Milella, destro respinto da Liso.

18’Colpo di testa di Cristallo, respinta di Liso.

19’Chance per Lattanzio che si destreggia in area e calcia, palla che termina alta sopra la traversa.

21’Colpo di testa di Petta, arriva la respinta della difesa del Francavilla.

36’Loiodice penetra in area e calcia, respinge Liso.

44’Clamorosa occasione per Scaringella. Colpo di testa preciso che termina a centimetri fuori dallo specchio della porta.

49’Chance per Melillo su punizione, Francavilla vicina al gol prima del triplice fischio.

A cura di Giacomo Colaprice