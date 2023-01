Contratto di Quartiere II: lunedì prossimo, 30 gennaio, in occasione della concomitante consegna dei lavori per la realizzazione degli alloggi riservati alle categorie in condizioni di fragilità sociale nell’area ex Distilleria, il Sindaco Cosimo Cannito convoca alle ore 10.30, a Palazzo di Città, la conferenza stampa riguardante gli sviluppi decisivi del progetto.