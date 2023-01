C’è il derby della Murgia a prendersi la scena. Ci sono, in rigoroso ordine di classifica, Barletta, Nardò, Brindisi, Casarano e Fasano che vogliono provare a rosicchiare qualche punto alla capolista Cavese. O comunque sperano di non perdere ulteriore terreno dalla prima della classe. E poi c’è una lotta per la salvezza diretta e per i playout sempre più accesa. Non è mai banale, insomma, la domenica del girone H di serie D. Non lo sarà nemmeno domani. Anche per la presenza nel programma del super derby tra Gravina e Team Altamura: fischio d’inizio al “Vicino” previsto alle ore 15. Gli altamurani non hanno mai vinto nel domicilio dei gravinesi: sfatare questo tabù significherebbe dare sostanza ai propri propositi di altissima classifica. Lotta per obiettivi diametralmente opposti, invece, il Gravina, che punta sul fattore campo per dare ossigeno alle speranze di confermare la categoria nazionale. Di sicuro, sugli spalti, ci sarà il solito spettacolo che ogni volta sa regalare questo appuntamento. Caccia alla capolista Cavese, dunque: i metelliani, dopo il pari del “Puttilli” giocano in casa il derby campano con la cenerentola Puteolana. Dopo due pareggi consecutivi, cerca i tre punti in trasferta, invece, il Barletta, impegnato, a partire dalle ore 14.30, sul sempre ostico campo di Francavilla in Sinni. Biancorossi a -2 dalla prima della classe. Un gradino più in basso ci sono Nardò e Brindisi. Neretini di scena al “Paolo Poli” contro un Molfetta in difficoltà: torna al timone dei biancorossi Renato Bartoli, dopo l’esonero di Francesco Bitetto. Messapici che giocano in trasferta l’attesissimo derby contro il Casarano: è scontro diretto per le posizioni nobili della graduatoria al “Capozza”. Molto interessante è l’incrocio tra Bitonto e Matera, due delle realtà più in forma del momento. Lo suggeriscono i numeri: una sconfitta nelle ultime dieci per i neroverdi di Valeriano Loseto, una battuta d’arresto nelle ultime tredici per i lucani. Chi vince, oltre ad allontanare ulteriormente la zona rossa, può cominciare addirittura a dare uno sguardo spensierato a chi sta più in alto. È già in corsa per i playoff, il Fasano: buona occasione per i biancazzurri di Ivan Tisci, impegnati in trasferta contro un Gladiator sempre ko nelle ultime quattro partite. Martina chiamato a dare continuità alla vittoria di Nocera Inferiore: ecco un’altra campana per gli uomini di Massimo Pizzulli, arriva l’Afragolese al “Tursi”. A completare il programma della ventunesima giornata, l’incrocio a Venosa tra Lavello e Nocerina.