Il Ministero dell’Interno ha reso nota l’assegnazione al Comando dei Vigili del Fuoco di Barletta Andria Trani di una nuova autoscala da 32 metri. “Ringrazio sia il Ministero per la disponibilità dei nuovi mezzi che l’ingegner Giampietro Boscaino, direttore regionale VvFf, per l’attenzione al nostro territorio, consapevole delle necessità e carenze croniche che rendono fondamentale per gli operatori ogni nuovo apporto – commenta il senatore di Forza Italia Dario Damiani – . Da tempo infatti attendevamo questo essenziale strumento operativo, indispensabile per migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi e mi auguro che si tratti solo del primo passo verso la soluzione di tante altre questioni ancora in sospeso, fra cui la gara d’appalto per la nuova sede provinciale Bat che auspico possa essere espletata quanto prima.

Nei prossimi giorni mi farò promotore di un incontro con l’ingegner Boscaino per proseguire sulla strada della definizione di ulteriori obiettivi alla luce delle esigenze del territorio, in modo da assicurare le migliori risorse di uomini e mezzi per la sicurezza delle nostre comunità” conclude il parlamentare.