Per il prossimo turno del campionato di serie D dell’ASD Barletta Calcio 1922, programmato alle ore 20 di sabato 4 febbraio allo stadio comunale “Puttilli”, sono state emanate due ordinanze: una sindacale in merito alla capienza dell’impianto sportivo, l’altra dirigenziale per disciplinare la viabilità.

Con il primo provvedimento, il Sindaco Cosimo Cannito ha disposto l’occupazione della gradinata/distinti del “Puttilli” sino a un numero massimo di 1000 posti a sedere. Confermati per i settori curva nord e tribuna coperta, rispettivamente, i 1923 e 1566 posti, mentre è fissata in 200 unità la capienza della curva sud, riservata ai sostenitori ospiti. La capienza dello stadio è quantificata quindi per complessivi 4689 spettatori.

L’altra ordinanza, dirigenziale, emanata dal settore Servizi di Vigilanza, istituisce divieti di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle ore 18 alle 22.30 del 4 febbraio e, analogamente, divieti di transito, eccetto autorizzati e residenti. Essi varranno in:

Via Dante Alighieri (tra via Manzoni e via Vittorio Veneto).

Via Zanardelli (da via Beccaria a via Vittorio Veneto).

Via Vittorio Veneto (da via Zanardelli a via Barbarisco). Per autorizzati e residenti accesso unicamente dall’intersezione tra via Vittorio Veneto e via Barbarisco.

Via Da Vinci (tra i civici 13 e 1, tratto costeggiante il complesso residenziale “Colosseo”) e Via Vittorio Veneto (tra il civico 40 della medesima via e il civico 1 di via Da Vinci, tratto adiacente il complesso “Colosseo”). Per autorizzati e residenti accesso solo dall’intersezione tra via Da Vinci e il sottovia Alvisi, presso il bar.

Entrambi i provvedimenti sono pubblicati su www.comune.barletta.bt.it.