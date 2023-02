Il pareggio di Francavilla in Sinni di domenica scorsa ha lasciato, in casa Barletta 1922, vari spunti da analizzare. In primo luogo, una squadra in salute, rafforzata da una campagna acquisti invernale condotta con oculatezza e impreziosita negli ultimi giorni dall’arrivo di Cristallo, talentino del Monopoli nativo proprio della ”Città della Disfida”, che ha avuto un impatto importante con la maglia biancorossa già dai primissimi minuti. Una squadra, difensivamente ordinata, trascinata dall’esperienza di Petta e capitan Pollidori, e una squadra in grado di produrre occasioni da gol.

Ben otto, o forse potenzialmente anche di più, quelle non concretizzate contro la squadra lucana, che in realtà rivelano l’altro volto della medaglia. La faccia infatti è quella di un Barletta che fa fatica a concretizzare, soprattutto lontano dalle mura amiche. Se si considera infatti che l’ultima affermazione lontana dal ”Puttilli” risale allo scorso dicembre, con gol a tempo scaduto di Lattanzio a Pozzuoli, è sicuramente un dato oggettivo che la squadra non riesce a capitalizzare le buone situazioni di gioco che riesce ad imbastire. Merito degli avversari, con il girone H che si conferma il più tosto dell’intera categoria, e di qualche situazione contingente che ha penalizzato capitan Pollidori e compagni: dal rosso di Maccioni a Molfetta al rigore non dato a Nardò su Feola, dall’atterramento di Di Piazza al ”Poli” alla traversa colpita da Cristallo a Francavilla.

Tanta sfortuna, ma anche consapevolezza che in un campionato così equilibrato siano proprio i dettagli a fare la differenza. Non vincere con un Molfetta in netta caduta libera ha lasciato l’amaro in bocca, così come non prendere tre punti, ma solo gli applausi degli addetti ai lavori nella prestazione positiva del ”Fittipaldi”. Serve quindi, per tentare l’assalto ad una Cavese salvata domenica solo da una prodezza su punizione dell’esperto Aliperta, maggiore ”cattiveria” sotto porta. La squadra c’è, qualitativamente e numericamente, e si affiderà proprio al ”Puttilli”, sabato contro il Bitonto in serale, per riprendere la sua marcia dopo tre pareggi consecutivi. Margine di errori, da qui fino alla fine del campionato, ridotto al minimo.

A cura di Giacomo Colaprice