Rapina, nel pomeriggio di mercoledì 1 febbraio, al supermercato Ard Discount di via Achille Bruni, alla periferia di Barletta. Secondo le prime indiscrezioni ad agire sarebbe stato un malvivente solitario, col volto travisato, che avrebbe minacciato un dipendente per poi impossessarsi del denaro presente in cassa. L’uomo ha poi fatto rapidamente perdere le sue tracce. Sul posto, per ricostruire l’accaduto, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.