«Il disegno legge approvato ieri arriva per dar corso ad una riforma, quella del Titolo V, arrivata quasi 22 anni fa. Io credo che adesso serietà, competenze e responsabilità possono diventare assolutamente opportunità per tutti». La posizione è quella dell’On. Mariangela Matera (Fdi) sulla questione autonomia differenziata approvata all’unanimità ieri in Consiglio dei Ministri.

«L’autonomia differenziata può rappresentare una vera svolta rispetto ai vincoli che attualmente impediscono il pieno soddisfacimento dei diritti a livello territoriale e la valorizzazione delle potenzialità proprie delle autonomie territoriali. Con l’autonomia differenziata non si vuole dividere il Paese – spiega l’On. Mariangela Matera – né favorire regioni che già viaggiano a velocità diversa rispetto ad altre. L’auspicio è che, invece, con questa norma tutti aumentino la velocità».

«Tra le altre cose è bene ricordare – spiega ancora l’On. Matera – che il fondo di perequazione dovrà essere utilizzato anche dalle regioni che non fanno richiesta di autonomia differenziata e che per i LEP ci sarà una cabina di regia ed un lavoro certosino di raccordo. La fissazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, in questi anni mai determinati, è una garanzia di coesione e unità».