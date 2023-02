Vincere per mantenere vive le speranze promozione e mettere, contestualmente, ”pressione” a Cavese e Nardò. Con questo duplice, ambizioso, obiettivo il Barletta sarà di scena oggi al ”Puttilli” per affrontare il Bitonto, nell’incontro valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie D.

Una sfida che si preannuncia comunque non semplice per capitan Pollidori e compagni, opposti ad una delle sorprese del torneo. Dopo aver spento i riflettori dopo annate ambiziose ma non fortunate, la compagine allenata da mister Valeriano Loseto è riuscita ad ingranare e, nelle ultime gare, ha strappato risultati positivi al cospetto di ”big” della categoria come Altamura e Brindisi. Una squadra di qualità dunque e, storicamente, cliente scomodo per i biancorossi, che non vincono con i neroverdi tra le mura amiche da oltre quindici anni (doppio confronto in Serie D prima in stagione regolare con gol di Romano e poi nei playoff con gol di Ruggiero Rizzi). ”Ben figurare al cospetto di una grande squadra”: la ricetta di Valeriano Loseto nella conferenza stampa prepartita, che non potrà contare su Loris Palazzo, leader emotivo e tecnico, ma si affiderà al buon rendimento di Maffei e Mariani su tutti.

Dall’altra parte c’è un Barletta consapevole di dover limitare le sbavature da qui alla fine del campionato. La squadra ha dimostrato di essere in un buon momento di forma, ma deve cercare maggiore precisione sotto porta per capitalizzare la buona mole di occasioni che riesce a produrre. Non ci saranno Maccioni, per il quale è stato respinto il ricorso proprio in giornata, e l’infortunato Visani, mentre dovrebbe sedersi in panchina Feola, uscito per un infortunio nei primi minuti di Francavilla in Sinni. Per quanto riguarda l’undici, potrebbe rivedersi Loiodice, mentre Russo è favorito su Lattanzio per una maglia da titolare. Confermati Cristallo sulla corsia di destra e Milella in mediana. Fischio d’inizio ore 20.

A cura di Giacomo Colaprice