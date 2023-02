Emanata dall’Ufficio Tecnico del Traffico l’ordinanza dirigenziale per disciplinare la circolazione veicolare in occasione della manifestazione nazionale di atletica “Volkswagen Barletta Half Marathon”, organizzata dall’ASD Barletta Sportiva con il patrocinio comunale e programmata in città dalle ore 9 di domenica prossima, 5 febbraio, lungo numerose vie del centro urbano, la litoranea di levante ed il lungomare Pietro Paolo Mennea.

Il provvedimento, per la giornata in argomento, dispone che, dalle ore 6 alle 13, su via Carlo V D’Asburgo, piazza Castello e via Mura San Cataldo, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.

Sempre dalle ore 06 alle 13, però in corso Garibaldi, via Cavour, via D’Aragona, via Alvisi, via Mauro, via S. Stefano, via S. Marta, via Cialdini, via Nazareth, piazza Marina e la controstrada del lungomare Mennea, previsto il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito.

Su corso Vittorio Emanuele (da via Consalvo da Cordova a corso Garibaldi) il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito saranno in vigore dalle ore 07 alle 13.30.

Su via Leopardi (da viale Manzoni e via D’Annunzio, compresa la controstrada, ambo i lati della carreggiata), sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 6 alle 10.

Sull’intero percorso della gara, con partenza e arrivo nel Fossato del Castello, il divieto di transito avrà vigore solo durante il passaggio degli atleti.

L’organizzazione della manifestazione eseguirà con proprio personale il controllo-chiusura dei varchi assicurandone il presidio e l’assistenza. Il passaggio degli atleti sarà preceduto e seguito da staffette motorizzate riportanti la dicitura “inizio” e “fine gara”.

Si invita comunque a non utilizzare l’auto, se non necessario, nell’arco temporale e lungo i percorsi interessati dalla gara.

Per i dettagli è possibile consultare il provvedimento dirigenziale e l’itinerario allegati e pubblicati sul sito www.comune.barletta.bt.it.