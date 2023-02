Arriva la stangata per Matteo Di Piazza e per il Barletta 1922. L’attaccante biancorosso, espulso sabato scorso nel match contro il Bitonto, salterà le prossime cinque giornate di campionato dopo la decisione del giudice sportivo arrivata nella tarda mattinata di oggi.

Un provvedimento che era nell’aria, soprattutto se si considerava la platealità e la scorrettezza del gesto dell’esperto attaccante classe 1988, reo di aver colpito con un pugno al volto il numero 9 del Bitonto, Figliolia. Di Piazza aveva comunque riconosciuto, a poche ore di distanza, la gravità dell’episodio, postando una storia sul suo profilo Instagram: ”Facile mettere foto-commenta-quando le cose vanno bene, oppure essere elogiati di aver fatto una bella partita o un bel gol. Sono qui per chiedere scusa a tutto il popolo, società e compagni. Essere provocati e cadere nella trappola è stato il mio errore, pagherò per quello che ho fatto, ma non mollerò un centimetro per raggiungere una promessa fatta…Forza Barletta”.

Di Piazza sarà a disposizione di mister Farina per il match contro il Brindisi (sua precedente squadra ndr), mentre salterà le sfide con Martina, Gravina, Nocerina, Casarano e Afragolese.

A cura di Giacomo Colaprice