Si riunirà mercoledì 8 febbraio alle ore 16.30 a Canosa di Puglia, presso l’aula consiliare di Palazzo di Città, l’Osservatorio sulle tensioni economico-sociali istituito negli scorsi mesi dal Prefetto di Barletta Andria Trani Rossana Riflesso.

L’organismo, di cui fanno parte i Sindaci della provincia, i vertici delle Forze di Polizia ed i rappresentanti di Arca, Camera di Commercio, Associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e partenariato economico e sociale, si occupa di raccogliere ed analizzare i dati ed i fenomeni di maggior impatto sulla popolazione del territorio, per un approfondimento sulle possibili ricadute in materia di sicurezza ed ordine pubblico.

“Come preannunciato in sede di costituzione, vogliamo in questa prima fase un Osservatorio itinerante, che approdando nei singoli comuni possa recepire direttamente dal tessuto economico-sociale e sindacale del territorio le sollecitazioni rispetto a problematiche di diversa natura che possano in qualche modo incidere sulla tenuta dell’ordine e della sicurezza pubblica – ha dichiarato il Prefetto Riflesso -. È infatti nostro preciso compito quello di tenere accesi i riflettori su una situazione particolarmente delicata che anche la nostra provincia sta attraversando a causa della crisi congiunturale in atto, fungendo da punto di osservazione costante per incidere quanto più possibile sulla sicurezza della collettività”.