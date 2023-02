Molto atteso il quarto appuntamento della mini rassegna live “In Jazz”. Venerdì 10 febbraio al Politeama Paolillo, alle ore 21.00, in programma l’esibizione del direttore artistico della manifestazione, autore del progetto e dell’album “On My Path”.

Antonio Simone Trio Feat Gaetano Partipilo chiude in bellezza un calendario variegato con la presenza di prestigiosi musicisti, eccellenze della nostra Puglia. Applausi, consensi e ammirazione del pubblico per gli artisti in scena nei precedenti concerti: Nunzio Ferro Casinò Babis con “C’est la vie”; “Rebel Hearts” con Cinzia Eramo e Pino Mazzarano e “Oda Para Astor” con il duo Vince Abbracciante e Aldo Di Caterino che hanno ammaliato gli spettatori della Sala Tognazzi omaggiando il grande maestro del Tango Nuevo con eccezionali incursioni sperimentali ben orchestrate alle melodie di brani celebri come Libertango, Oblivion, Adios Nonino, Zita, Rio sena.

“On My Path” è una narrazione musicale autobiografica, prodotta dalla etichetta Dodicilune. Un viaggio con Antonio Simone (pianoforte & keyboards), Angelo Verbena (contrabbasso e basso elettrico) e Marcello Spallucci (batteria).

Nella nuova collaborazione con Gaetano Partipilo il trio accompagnerà uno dei sassofonisti jazz più affermati in Italia e all’estero. Spazio all’inventiva del rinomato ospite con l’esecuzione di taluni standard jazz rivisitati da Antonio Simone, con l’immersione e l’abbinamento di varie espressività presenti nei brani originali contenuti in “On My Path”.

Nel progetto, il direttore artistico racconta sé stesso, il suo cammino, la sua maturazione professionale in perfetta sintonia con la crescita personale. Un connubio tra Musica e Filosofia. Creazioni che lasciano il segno, come “Looking for my self” dedicata al filosofo-matematico polacco Alfred Korzibsky (esponente della semantica generale e ispiratore dell’opera di Simone). L’intero album ha ottenuto l’approvazione dell’Istituto di Semantica Generale di New York. Tour internazionale con recital tra l’America e la Spagna.

Vincente e straordinaria si rivela per il pianista la collaborazione con Partipilo per una creazione a cui tiene molto.

Gaetano Partipilo è attivo come compositore e sassofonista di jazz da oltre 25 anni. Nato a Cassano delle Murge, è una figura autorevole nel panorama musicale internazionale grazie ad un sound autentico ed efficace ed una avanzata concezione dell’improvvisazione. Ha collaborato stabilmente con Roberto Gatto, Simona Bencini, Fabrizio Bosso, Stefano Bollani, Dee Dee Bridgewagter, Dave Liebman, Greg Osby, Jason Moran, Nasheet Waits. Concerti in tutto il mondo. È titolare della cattedra di Sassofono Jazz al Conservatorio Giordano di Foggia e docente di Sassofono Jazz alla Siena Jazz University dove si è formato il foggiano Antonio Simone, con insegnanti del calibro di Paolo Birro, Stefano Battaglia, Aaron Goldberg e John Taylor, ottenendo per la sua bravura, l’incarico di pianista della SJU Big Bande e SJU Ensemble collaborando con noti jazzisti italiani. Dopo il perfezionamento presso l’Accademia Città di Castellanza, Simone si è diplomato in Pianoforte Classico al Conservatorio Piccinni di Bari. Lo studio del pianoforte jazz e delle relative sonorità gli hanno permesso di esibirsi in diverse occasioni riscuotendo un ottimo indice di gradimento.

Diploma in contrabbasso classico e laurea e perfezionamento nello studio del jazz, invece, per il barese Angelo Verbena, con noti insegnanti come Renauld Garcia-Fons, Giovanni Rinaldi, Antonio Sciancalepore e Antonio Bocini. Tante le incisioni e le collaborazioni orchestrali: Filarmonica Pugliese, Mercadante di Altamura, Federiciana di Foggia, Soundiff Diffrazioni Sonore di Barletta.

Il tranese Marcello Spallucci inizia a 14 anni lo studio della batteria e delle percussioni. Poi l’interesse per il jazz, i corsi a Bari presso l’Accademia Il Pentagramma e il perfezionamento a Boston al Berklee College of Music sotto la guida di John Ramsay e Kim Plainfield. Tra le sue numerose esibizioni: il Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria, La Notte della Taranta a Carpignano Salentino, Teate Winter Festival di Chieti.