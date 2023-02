Alla luce dei recenti arresti per spaccio su Barletta, emerge con sempre maggiore urgenza il bisogno di riflettere, confrontarsi e progettare percorsi nuovi che coinvolgano la cittadinanza, in ogni sua forma, per affrontare il fenomeno della criminalità e dello spaccio di sostanze stupefacenti, in modo particolare fra le giovani generazioni. Con il format Scuola Cattedrale, ideato dalla comunità parrocchiale di sant’Andrea e l’associazione Cercasi un fine, in collaborazione con l’Ufficio Problemi Sociali e del Lavoro dell’Arcidiocesi, provano a parlarne con un primo incontro con il Procuratore capo di Trani Renato Nitti presso la Concattedrale “Santa Maria Maggiore” in Barletta, lunedì 13 febbraio ore 19,30.