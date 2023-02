La squalifica di Vicedomini e il recupero dal fastidioso infotunio che l’aveva costretto al forfait dopo pochi minuti dalla sfida di Francavilla in Sinni fanno salire le quotazioni di Andrea Feola. Il centrocampista sardo, intervenuto ieri ai microfoni di Telesveva (clicca QUI per l’intervista completa), si è detto pronto per una maglia da titolare dal primo minuto per la sfida di domenica in quel di Martina Franca.

”Sarà una partita difficile, come tutte in questo girone. Sto bene, sono a disposizione del mister e, se verrò in chiamato in causa, sarò pronto a dare il mio contributo”. Parole di un giocatore che si è calato alla perfezione nella realtà biancorossa, nonostante il poco minutaggio a disposizione. Tante presenze tra Serie D e Serie C in piazze blasonate come Bari, Arezzo, Casarano e Casertana, impreziosite da 30 gettoni in Serie B nel periodo di militanza al Trapani tra il 2013 e il 2015, per un giocatore di quantità e di esperienza. Caratteristiche differenti rispetto a Vicedomini, più bravo nell’impostazione, ma che non precludono una coesistenza già a partire dal match casalingo contro il Gravina. Sì, perché con l’inserimento di Cristallo nello scacchiere di Farina, non mancano idee che possono portare ad una mediana di esperienza o, eventualmente, a tre per dare maggiore copertura alla squadra. Non sarà comunque difficile trovare una soluzione in un gruppo che Feola considera come ”famiglia”, riprendendo le sue parole, che ”mi ha accolto positivamente dal primo giorno in cui sono arrivato”. Segno che, andando oltre il discorso tecnico, sia la compattezza di un gruppo la forza trainante di una squadra ambiziosa che vuole continuare a coltivare il proprio sogno.

Adesso la sfida di Martina, avversario tosto e reduce dall’affermazione allo scadere di Brindisi. ”L’abbiamo preparata come tutte, ma andremo sempre con l’obiettivo di vincere su tutti i campi, consapevole di avere con noi al seguito una grande tifoseria”. Parole da leader per un giocatore che avrà la sua grande occasione per guidare in cabina di regia un Barletta voglioso di fare risultato al ”Tursi”.

A cura di Giacomo Colaprice