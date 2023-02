Si celebrerà lunedì 13 febbraio 2023, alle ore 10, presso la Sala Consiliare del Comune di Barletta (via Zanardelli, 23 c/o ex Tribunale), la cerimonia di conferimento delle Civiche Benemerenze “Città di Barletta”. Si tratta di un riconoscimento a tutti coloro i quali, in molteplici ambiti, hanno “con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico” e con “atti di coraggio e abnegazione civica” giovato al prestigio di Barletta servendone con disinteressata dedizione le Istituzioni.

La cerimonia di conferimento delle Medaglie d’Oro e degli Attestati da parte della locale Amministrazione, si tiene annualmente, in occasione del 13 Febbraio, ricorrenza della storica Disfida di Barletta, sulla base di quanto disposto dal Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 4 Marzo 2019. La concessione di Medaglie e Attestati è decretata con provvedimento del Sindaco, alla cui valutazione finale contribuisce, dopo l’istruttoria a cura del Settore Affari Istituzionali dell’Ente, il parere conforme del Presidente del Consiglio Comunale, sentita la I Commissione Consiliare Permanente “Affari Generali ed Istituzionali, Annona, Sicurezza e Legalità”. Nell’occasione saranno 14 gli insigniti di Civiche Benemerenze per essersi distinti nel tempo o più di recente in svariati ambiti.

La cerimonia sarà presenziata dal sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, dal presidente del Consiglio Comunale, Marcello Lanotte e dalla presidente della I Commissione Consiliare, Stella Mele. Sarà presente S.E. il Prefetto di Barletta-Andria-Trani, dott.ssa Rossana Riflesso. Parteciperanno alla cerimonia gli assessori e i consiglieri comunali tutti.