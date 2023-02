Comanda la Cavese, inseguono le pugliesi. Le gerarchie sono queste nel girone H, quando mancano dodici giornate al termine del campionato di serie D. Con trentasei punti ancora in palio, ad ogni modo, tutto è possibile. Molte cose, ad esempio, potrebbero cambiare domani, in virtù dell’incrocio tra le prime due della graduatoria. Molto cose potrebbero dipendere dal Nardò, che sfida in trasferta l’attuale regina del raggruppamento: fischio d’inizio al “Simonetta Lamberti” di” Cava de’ Tirreni previsto alle ore 14.30. Si affrontano le uniche due squadre che hanno vinto le ultime due partite. Una eventuale affermazione, intanto, consentirebbe ai neretini di agganciare la Cavese in testa alla classifica. La squadra di Nicola Ragno si presenta nel domicilio dei metelliani con numeri di qualità: è la compagine che ha totalizzato più punti nel 2023, ha la difesa meno perforata del raggruppamento, con tredici reti al passivo in ventidue gare e ha il minor numero di sconfitte, due, insieme al Casarano.

CLICCA QUI PER IL SERVIZIO DI TELESVEVA

Chi seguirà con particolare attenzione lo scontro al vertice è certamente il Barletta, che gioca in trasferta il derby contro il Martina: al “Tursi” si parte alle ore 15.30. Sette punti nelle ultime tre per il collettivo della Valle d’Itria. Imbattibilità nel nuovo anno per i biancorossi di Francesco Farina, attualmente a -4 dalla vetta e chiamati a fare il proprio dovere, contro i biancazzurri dell’ex Massimo Pizzulli, per poi prendere atto del risultato del “Simonetta Lamberti”. C’è anche il Team Altamura in lotta per la vittoria finale di questo campionato: murgiani di scena, alle 14.30, al “Capozza” contro un Casarano che perde pochissimo ma pareggia tantissimo. Non a caso in settimana è arrivato l’esonero di Giovanni Costantino e l’arrivo in panchina di Antonio Foglia Manzillo. Derby di Puglia anche sul sintetico del “Rossiello”: il Bitonto, reduce dalla sconfitta di Barletta, ospita un Fasano un po’ in affanno nelle ultime settimane. Molto interessante è pure l’incrocio sulla Murgia tra Gravina e Matera: si parte alle 15 al “Vicino”. I padroni di casa vogliono dare continuità al successo ottenuto in occasione del debutto di Raimondo Catalano in panchina. Derby appulo-lucano anche a Venosa tra Lavello e Brindisi: presente ancora Ciro Danucci sulla panchina dei messapici dopo l’esonero e il dietrofront di questa settimana. Molfetta, a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator, a caccia di tre punti per approdare in zona playout. In scaletta pure Francavilla in Sinni-Puteolana e il derby tutto campano tra Nocerina e Afragolese.