Avranno tempo fino al 20 febbraio per presentare la propria candidatura tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche (“ASD/SSD”) interessate all’Avviso pubblico per il sostegno di presidi sportivi ed educativi in quartieri e periferie disagiate ad alta concentrazione di cittadini stranieri e con background migratorio.

L’avviso, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Sport e Salute S.p.A., è finalizzato alla realizzazione di attività di natura sportiva ed educativa gratuita svolte attraverso presidi situati in quartieri disagiati e rivolte a tutta la comunità, con particolare attenzione a bambini/e, ragazzi/e dai 5 ai 17 anni, donne e adulti, stranieri e con background migratorio, con condizioni economicamente svantaggiate, abbattendo quindi le barriere di tipo economico e culturale. L’intervento mira a favorire l’alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema del Terzo settore grazie a presidi sportivi ed educativi al servizio delle comunità di riferimento e si inserisce in uno scenario sociale caratterizzato da sostanziali differenze tra una zona e l’altra della stessa città, in termini di mancato accesso all’istruzione, agli spazi ricreativi, culturali e sportivi, soprattutto da parte di persone straniere e con background migratorio.

Le ASD/SSD in possesso dei requisiti possono presentare la propria candidatura – da sole o in partnership – esclusivamente attraverso la piattaforma dell’Intervento accessibile fino alle ore 12.00 del giorno 20 febbraio 2023 al seguente indirizzo Sport e Integrazione – Sport e Salute S.p.A.

L’intero avviso pubblico è consultabile sulla rete civica comunale: www.comune.barletta.bt.it.