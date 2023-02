«Apprendiamo che nella giornata di ieri il consigliere regionale Giuseppe Tupputi ha annunciato l’intenzione di proporre un disegno di legge regionale per la creazione della Fondazione della Disfida di Barletta». Lo scrivono Stella Mele, Luigi Antonucci, Gennaro Cefola e Riccardo Memeo del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

«L’iniziativa non può che trovare il nostro compiacimento, ma è bene sottolineare come l’Amministrazione Comunale, e nello specifico l’assessore alla Cultura, dal suo insediamento ha ripreso e dato forza alla discussione sulla nascente Fondazione. Un ente necessario che possa gestire in piena autonomia economica tutti gli eventi legati al celebre evento storico, collocato anche nelle Linee di mandato 2022-2027. Della fondazione si è discusso durante i lavori delle commissioni consiliari, ai quali va il ringraziamento per il lavoro svolto e quello in corso, e soprattutto sono state avviate le giuste interlocuzioni con il Ministero della Cultura e con la Commissione Cultura del Senato, in persona del suo Presidente. La nascita della Fondazione, e il suo avvio, non può prevedere fughe in avanti e neppure annunci non concordati, ma richiede un lavoro corale che deve vedere attorno al tavolo il Comune di Barletta, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura. Alla Regione Puglia chiediamo il giusto sostegno, finalizzato a un percorso condiviso che vede al centro il solo interesse della crescita del territorio».