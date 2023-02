Hanno avuto il via venerdì 17 febbraio gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento del faro di epoca napoleonica ubicato nel porto di Barletta. «È il primo passo del progetto di riqualificazione di un prezioso manufatto storico della nostra città che meritava di essere valorizzato – dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, che nella scorsa legislatura aveva seguito tutto l’iter propedeutico al recupero del monumento – L’impegno preso inizia a concretizzarsi». I lavori sono possibili grazie a un finanziamento di 1,6 milioni di euro. «Grazie anche – precisa Damiani – alla disponibilità del presidente dell’Autorità di sistema del Mar Adriatico meridionale, ai tecnici e alla Soprintendenza Bat-Foggia, e mi auguro che in tempi brevi il faro possa tornare a essere fruibile come bene culturale a disposizione di cittadini e turisti».