L’efficientamento energetico è al centro di un evento di formazione organizzato dal Comune di Barletta (capofila all’interno del progetto Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro EFFECTS) che si terrà presso l’Incubatore dell’innovazione e della creatività di Barletta (Future Center BAT, via Guglielmo Marconi 39) il 21 febbraio 2023, con inizio alle ore 15.00, e vedrà coinvolti i responsabili del progetto per il Comune di Barletta, l’Ordine degli Architetti, l’Ordine degli Ingegneri ed il Collegio dei Geometri della provincia BAT insieme a rappresentanze di Istituti di scuola secondaria superiore.

Tema dell’incontro: “Efficientamento energetico: Il Progetto EFFECTS incontra i professionisti di oggi e i tecnici del futuro. I casi studio in Europa, le azioni e gli strumenti necessari per le prospettive future”.

Dopo i saluti istituzionali delle assessore del Comune di Barletta alle Manutenzioni e LL.PP. Lucia Ricatti e alle Politiche Comunitarie Anna Maria Scommegna, del Presidente dell’Ordine Avvocati PPC BAT Andrea Roselli, del Presidente dell’Ordine Ingegneri BAT Antonia Cascella e del Consigliere del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati BAT Vincenzo Lattanzio, la presentazione del Progetto Effect da parte della responsabile del Progetto Angela Lattanzio darà il via ai lavori.

Durante l’evento si susseguiranno molti interventi che toccheranno le diverse declinazioni dell’efficientamento energetico: dalla scala dell’edificio a quella urbana, dalle innovazioni che riguardano i materiali fino agli strumenti di progettazione e monitoraggio. Saranno presenti alcuni partner di progetto che racconteranno le esperienze pregresse e le sfide future attese. L’evento terminerà con il dibattito tra le rappresentanze del Comune, degli Ordini Professionali e i partner di progetto insieme agli studenti degli istituti superiori.

Il Progetto EFFECTS ha tra gli obiettivi principali: il finanziamento di interventi di efficientamento energetico per tre scuole, una per ciascun paese coinvolto, di diversa tipologia ed entità a seconda dei bisogni rilevati per ogni caso; la sensibilizzazione dei ragazzi allievi delle scuole e più in generale di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo; la creazione di una rete transnazionale tra città, centri di ricerca, scuole e ministeri, per promuovere l’efficienza energetica negli edifici scolastici; la creazione di un “Open Innovation Lab” sull’efficienza energetica al fine di animare e stimolare il focus energetico sul risparmio energetico, anche dopo la fine del progetto. A proposito di sensibilizzazione, il progetto ha già interessato alcune scuole medie locali con la finalità di coinvolgere i cittadini in erba sulle tematiche ambientali per renderli a loro volta promotori delle buone pratiche.

L’incontro costituisce un’occasione imperdibile per innescare un dialogo tra tutti gli attori che a titolo diverso toccano il tema dell’efficientamento energetico ormai questione centrale rispetto alla transizione ecologica ed energetica, obiettivo prioritario dell’Unione Europea. Il Progetto EFFECTS intende, infatti, promuovere pratiche e strumenti innovativi per ridurre le emissioni di carbonio e migliorare l’efficienza energetica nel settore pubblico e privato. All’evento sono invitati tutti gli interessati al tema, i professionisti degli Ordini e Collegi professionali (con relativo riconoscimento crediti formativi professionali), i docenti e gli studenti coinvolti degli istituti tecnici superiori del territorio.