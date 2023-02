Si avvicina la sfida di domani tra Barletta e Gravina, match importante, come tutti del resto, per i biancorossi, che devono riscattare l’opaca prova di Martina Franca che ha creato non pochi malumori. Il match con i gialloblu murgiani rievoca non pochi ricordi e riporta alla stagione 2015/2016, la prima in Eccellenza pugliese dopo il fallimento avvenuto nella triste estate del 2015. Il Barletta, partito all’ultimo secondo per garantirsi la salvezza, si tolse non poche soddisfazioni in un campionato segnato dal successo proprio del Gravina, arrivando sino alla finale playoff (persa poi con l’Altamura ndr). Tra i protagonisti di quella stagione, dall’epilogo doloroso ma comunque indimenticabile, il barlettano doc, Giuseppe ”Peppe” Sguera, intervenuto ai nostri microfoni per fornirci un suo personale ricordo e fare un breve commento sul presente.

”La partita con il Gravina-esordisce-di sette anni fa, a prescindere dall’importanza che aveva ai fini del campionato, mi porta alla mente un anno particolarmente significativo per lo sport nella nostra città. Ci avevano tolto tutto, compreso lo stadio, ma voglio ringraziare chi non ha mai mollato il Barletta calcio, che, dopo aver rischiato fortemente di sparire, si rialzava e ripartiva dal basso e precisamente dalla terra a Novoli. Avevamo perso la prima di campionato, non c’era solidità economica, una struttura di casa dove allenarsi e maglie da indossare, persino molti giornalisti erano venuti meno al racconto di ciò che stava accadendo ed era accaduto. Nonostante ciò, ho visto che in quei pochi c’erano i ragazzi del G.E., alcuni fedeli sostenitori e pochissimi addetti ai lavori. La loro passione era sufficiente per andare avanti e continuare a scrivere la storia”.

Il doppio Barletta-Gravina diede la consapevolezza di essere un’ottima squadra. ”Ricordo con piacere l’1-1 di Gravina, gara decisiva dove, esattamente come ora, eravamo a -4 dalla capolista(proprio il Gravina ndr) ed esattamente come quest’anno partiti per la salvezza. Quando dico però ”salvezza” intendo nel più profondo senso della parola. Finì 1-1 con un uomo in meno per noi, una bella giornata di sport che vedeva come protagonisti un Gravina che aveva voglia di far bene e il Nostro blasone, che si rialzava e rendeva quella giornata realmente passionale e una versa giornata di calcio”.

Rispetto alla gara d’andata, quello di Gravina era un Barletta più completo. ”Progressivamente-prosegue-i pochi ultras di Novoli diventavano un settore pieno oltre ogni limite e le aspettative continuavano a crescere in città, con loro anche la pressione per riaprire lo stadio e avere finalmente una casa sportiva. La squadra veniva rafforzata nel mercato di riparazione e nuovi sponsor entravano a far parte del Barletta. Tutto quello che successe nel frattempo vorrei poterlo scrivere ma ora non posso. Un giorno lo farò. Quell’anno come sapete finì che ci giocammo i playoff fuori casa ad Altamura, con divieto di trasferta e tante, ma dico tante cose, che facevano da presagio a questi lunghissimi anni, prima della tanto attesa e meritata promozione in Serie D”.

Sguardo sull’attualità, con il ritorno in Serie D di Barletta e una passione in Peppe Sguera, quella dell’amore verso i colori della squadra della sua città, mai sopita. ”Tanto, ma davvero tanto, è successo, dalle vicende sportive fino a quelle politiche, ma alla fine è stato romantico il percorso che ha portato Barletta a far parlare oggi ancora di sé e i malumori del momento, seppur inutili, sono gli stessi che si possono vivere in una relazione di coppia. Insomma, alti e bassi, ma sono certo che non destabilizzano i veri innamorati e che Barletta continuerà a rispondere andando oltre la classifica”.

In chiosa, per me ora che ho smesso di giocare, e sono dall’altra parte, quello che conta profondamente sono ancora i 90 minuti della domenica. Quel giorno noi possiamo festeggiare e portare in alto il nome della nostra città. Non c’è altro di più importante. I bambini allo stadio sono la risposta ai sacrifici che ognuno ha fatto per questa maglia e, se i giocatori possono anche perdere, chi invece è in tribuna, in curva, in gradinata, dopo tanta sofferenza, può solo vincere, rendendo quella domenica una vera e propria giornata di festa e di sport. Chi va contro questi principi non ama realmente sé stesso, questi colori e in fondo non si merita nemmeno uno stadio e lo spettacolo che ogni domenica stiamo dando a noi stessi”.

L’emozione di Sguera per ricordare quello che è stato fatto negli ultimi sette anni, anni, sportivamente parlando, dolorosi, ma chiusi con il ritorno al ”Puttilli” e con una passione che è tornata a coinvolgere la Barletta sportiva e non. Sarà una partita speciale anche per Carlo Vicedomini, che ha vestito la maglia del Gravina nella stagione 2020/2021, che tornerà dopo la squalifica scontata lo scorso turno. ”Tanti bei ricordi-ha detto nel prepartita(clicca QUI per il servizio di Telesveva), ma ora dobbiamo batterli. Questo è un campionato equilibrato, ma noi siamo preparati, ci sono tutte le componenti per dire la nostra fino alla fine della stagione a partire già da domani”.

