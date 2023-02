Apre Loiodice, raddoppia Lattanzio. Il Barletta blinda il ”Puttilli”, supera per 2-0 il Gravina con merito e resta al terzo posto in classifica, ma con solo due punti di ritardo dalla Cavese che non va oltre l’1-1 al ”Curlo” di Fasano. Prestazione con poche sbavature per i biancorossi, che, dopo un inizio con il freno a mano tirato, trovano il vantaggio con il fantasista barese a fine primo tempo, per poi raddoppiare in apertura di ripresa.

TABELLINO

BARLETTA(4-2-3-1): Piersanti; Cristallo(85’Cafagna), Petta, Telera(70’Visani), Marangi; Maccioni, Vicedomini(91’Mercorella); Russo, Lattanzio, Loiodice; Scaringella(62’Milella). A disposizione: Lovecchio, Padalino, Lavopa, Rastelletti. All: Farina

GRAVINA(3-5-2): Mascolo; Sanzone(70’Tonso), Ligorio, Manes; Parisi, Lauria(85’Zappacosta), Bruno(70’Gambicchia), Coppola, Kharmoud; Stanisavic(55’Tommasone), Intinacelli. A disposizione: Vicino, Tonso, Quaranta, Servat, Galardi, Pontillo. All: Catalano

Arbitro: Arnault di Padova(Savino di Napoli-Castaldo di Frattamaggiore)

Reti: 38’Loiodice, 53’Lattanzio

Note-Angoli: 2-3. Ammoniti: Russo, Parisi, Cristallo, Tonso.

PRIMO TEMPO

1’Azione corale per il Barletta che libera il destro di Loiodice. Conclusione tuttavia non precisa e che termina alta.

15’Gol annullato al Barletta dopo un fallo commesso da Lattanzio su Mascolo. L’attaccante aveva poi depositato in rete a porta vuota.

27’Pericoloso il Gravina. Punizione insidiosa di Lauria, non ci arriva Mares per poco al centro dell’area di rigore.

36’Prima vera occasione per il Barletta. Loiodice calcia a giro dalla sua ‘’mattonella’’, Mascola si rifugia in corner.

38’GOL DEL BARLETTA! Russo apparecchia sulla corsia di destra un pallone invitante per Loiodice che si coordina al volo e fulmina con un preciso destro un incolpevole Mascolo.

45’Flipper in area del Barletta, prima della conclusione di Intinacelli che viene bloccata da un attento Piersanti. Finisce il primo tempo con i biancorossi in vantaggio grazie alla rete di Nicola Loiodice.

SECONDO TEMPO

48’Ci prova Coppola su calcio piazzato, solo esterno della rete per lui.

51’Palla vagante pericolosa nell’area del Barletta, poi calcia Parisi e la palla termina fuori.

53’RADDOPPIO! Contropiede perfetto per il Barletta con Maccioni che lancia Loiodice sulla corsia di sinistra, il quale è bravo ad entrare in area e a servire Lattanzio che, tutto solo, non sbaglia il tap-in sottoporta.

60’Calcio di punizione di Ligorio, ottima respinta di Piersanti in corner.

61’Gravina ad un passo dal 2-1. Mares impatta bene di testa, Piersanti vola e respinge con l’ausilio del palo.

62’Contropiede Barletta. Lattanzio prova l’assolo e calcia da buona posizione, tentativo alto.

71’Grande giocata di Coppola che stoppa e calcia al volo, traversa e palla che termina fuori.

74’Gol annullato al Gravina per posizione irregolare di Tonso.

76’Tiro a giro di Lattanzio, palla fuori.

96’Finisce 2-0 tra Barletta e Gravina. I biancorossi tornano al successo dopo il pari di Martina e si rilanciano per le ambizioni di primato.

A cura di Giacomo Colaprice