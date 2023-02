Progetto Solidale nasce circa un anno fa dal comune intento di coniugare il rispetto per l’altro, la cultura dell’accoglienza, con al centro i temi ambientali e l’amore per il creato. Il progetto è fortemente connotato dalla presenza al tavolo di Enti e Organismi (Caritas Barletta, A.M.C.I, U.N.I.T.A.L.S.I. , Unione Nazionale Cavalieri D’Italia Sezione provinciale di Barletta Andria Trani, Legambiente Circolo di Barletta, Croce Rossa Italiana Comitato di Barletta, AIDO, Centro Studi Barletta in Rosa, AVIS), che seppure con differente missione sono caratterizzati dalla forte presenza sul territorio e dalla radice laica di ispirazione cattolica e pastorale.

«Il progetto – dichiarano i componenti del tavolo di lavoro – si sviluppa su un interesse comune, mettere al centro il benessere la persona come entità reale, capace di colmare le distanze ed essere un punto di riferimento per tutti coloro che investono in messaggi di pace e riconciliazione, capaci di porsi in ascolto con gesti di prossimità condivisa, come sentinelle attente a cogliere ogni situazione di disagio».