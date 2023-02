Giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 17:00 presso la Sala Rossa del Castello di Barletta si svolgerà un meeting sulla tematica della vista organizzato dal Lions Club Barletta Host con la collaborazione di altri Lions Club del territorio e del Leo Club Barletta. “Cecità Sociale” è il titolo della manifestazione. Un incontro tra un attore Pino Casolaro, un giornalista Enrico Ciccarelli e un musicista Maurizio Rana per svolgere una riflessione sul “vedere” attraverso le parole di scrittori e poeti della cultura classica.

Un incontro tra diverse figure che hanno lo scopo di regalare momenti di riflessione a chi vive in un contesto sociale che ci sta rendendo “ipovedenti non per organo” abituandoci a visioni distorte della realtà. Un incontro che ci vuole offrire una incisiva presa di coscienza sulla tematica della protezione della vista. Dal lontano 1925, quando Helen Keller, una non vedente, chiese di adottare la causa umanitaria della vista, i Lions hanno servito e supportato i non vedenti e gli ipovedenti, impegnandosi nel miglioramento della qualità della loro vita e nella prevenzione della cecità.