Si terrà venerdì 24 febbraio, alle ore 10.30, in corso Vittorio Emanuele II, nei pressi di Eraclio, a Barletta, la cerimonia di ritorno in Patria dei fanti dell’82° Reggimento Fanteria “Torino” di Barletta impegnati in Bulgaria nell’Operazione eVa (enhanced Vigilance Activity). L’Operazione viene ufficialmente avviata dalla NATO in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022.

L’alleanza atlantica, al fine di incrementare la propria capacità di deterrenza e difesa sul fianco est dell’Europa, ha istituito la presenza di quattro nuovi gruppi tattici multinazionali in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia, oltre ai gruppi tattici già esistenti in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

La presenza avanzata della NATO in Slovacchia, Bulgaria, Romania e Ungheria è costituita dallo schieramento di gruppi tattici multinazionali, ciascuno guidato da una Framework Nation complementari alle forze dei Paesi ospitanti.

Nell’ambito di tale iniziativa, l’Italia ha assunto la guida, quale Framework Nation, del Battle Group in Bulgaria. L’invio degli uomini dell’82° Reggimento Fanteria “Torino” ha portato alla costituzione del primo contingente italiano in Bulgaria.

La città di Barletta venerdì saluterà e accoglierà il rientro in Italia dei militari italiani, rinnovando il proprio connubio indelebile con l’82° Reggimento Fanteria “Torino” e con la Caserma “Ruggiero Stella” di Barletta. Nel corso della cerimonia si darà lettura di una lettera d’encomio ai militari recapitata dal Ministro della Difesa, on. Guido Crosetto, al sindaco di Barletta, Cosimo Cannito. L’evento sarà pubblico e aperto all’intera cittadinanza.