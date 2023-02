L’amministrazione Comunale di Barletta annuncia la sottoscrizione del contratto per i lavori di manutenzione straordinaria di impermeabilizzazione dei lastrici solari di copertura della scuola “G. Rodari” di via Donizetti.

L’intervento era già stato programmato e finalmente prenderanno il via i lavori.

Ad aggiudicarsi l’intervento è stata la società “Tecno Costruzioni S.r.l. Unipersonale” per un complessivo importo di €.443.983,45, oltre i.v.a., di cui €.373.401,13 per lavori, al netto del ribasso del 6,50% sull’importo posto a base della procedura, ed €.70.582,32 quali oneri e costi previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso.

“Con la firma del contratto – spiega il sindaco Cosimo Cannito – si conclude l’iter che ci porterà a mettere in sicurezza la scuola ma soprattutto a garantire l’incolumità di docenti, personale e piccoli alunni. Un impegno che avevamo preso, di concerto con l’assessore ai Lavori Pubblici, Lucia Ricatti e il vice sindaco con delega alla Pubblica Istruzione, Giuseppe Dileo, negli incontri intercorsi con il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Gabriella Catacchio e i genitori, che avrò piacere di rincontrare a breve. L’attenzione verso la scuola e la sicurezza dei nostri studenti è prioritaria per l’Amministrazione Comunale che, compatibilmente alle proprie risorse economiche, resta a disposizione di tutti per pianificare interventi che possano rendere, nel futuro, gli edifici scolastici di competenza comunale più vivibili e sicuri”.