Il rientro a Barletta dell’82° Reggimento Fanteria “Torino” e la rimozione della sabbia dal tratto stradale delle Salinelle sono oggetto di due distinte ordinanze dirigenziali dell’Ufficio tecnico del Traffico.

Venerdì 24 febbraio si terrà una cerimonia per il ritorno a Barletta dell’82° Reggimento Fanteria “Torino” appena rientrato dall’Operazione eVA (Enhanced Vigilance Activity) svolta in Bulgaria. Per l’occasione è stato istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 7,00 alle ore 13,00 su Corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra Via Consalvo da Cordova e Corso Garibaldi), Corso Garibaldi (da Corso Vittorio Emanuele a Via Pier delle Vigne), Piazza Aldo Moro (solo tratti adiacenti alla Piazza) e sull’area a parcheggio retro Palazzo di Città. Il divieto di transito è, invece, istituito sui tratti stradali attraversato dai reparti militari:

Piazza Aldo Moro, via Consalvo da Cordova, Corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra Via Consalvo da Cordova e Corso Garibaldi), Corso Garibaldi ( da Corso Vittorio Emanuele a Via Pier delle Vigne), Via Pier delle Vigne, Piazza Aldo Moro.

Con un’altra ordinanza è stato istituito il divieto di transito sulla strada delle Salinelle (da ultimo lotto controstrada del Lungomare Pietro Paolo Mennea -presso Lido Massawa- all’intersezione con la strada Pantaniello. Il provvedimento si è reso necessario in quanto è stata rilevata la presenza di ingenti quantitativi di sabbia depositatasi sulla careggiata rendendola pericolosa per la privata e pubblica incolumità. Il divieto di transito varrà fino al termine dei lavori di rimozione dei detriti dalla sede stradale.