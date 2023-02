Parola d’ordine equilibrio. La ricetta seguita per tutta la stagione dal Barletta 1922 e ribadita dall’esterno d’attacco Sante Russo nella conferenza stampa di ieri, in vista del match di domani contro la Nocerina.

Una trasferta complicata, come tutte in un campionato particolarmente equilibrato, che vedrà capitan Pollidori e compagni opposti ad una squadra in piena lotta per la salvezza nonostante i proclami iniziali. I biancorossi arrivano dopo il successo contro il Gravina e dopo tre pareggi consecutivi lontano dalle mura amiche, che hanno testimoniato una difficoltà oggettiva a concretizzare in trasferta. Servirà invertire la rotta per coltivare ambizioni di primato e per tenere il ruolino di marcia di Cavese e Nardò. ”Arriviamo pronti-ha detto Russo-e consapevole dei propri mezzi. Daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo, sarà importante ritrovare i tre punti con equilibrio e umiltà”.

La consapevolezza della forza di una squadra che si evince dalle parole di uno dei leader silenziosi della rosa di mister Farina. Perno in Eccellenza nella scorsa stagione, impreziosita da gol pesanti e di pregevole fattura, Russo è rimasto uno dei ”fedelissimi” del tecnico casertano anche in Serie D, campionato in cui ha timbrato tre volte il tabellino dei marcatori, la prima proprio contro la Nocerina al ”Puttilli” nel match d’andata terminato 1-1. La sensazione è che proprio la sfida del ”San Francesco”, a cui non prenderanno parte i tifosi biancorossi per il divieto imposto dalla prefettura di Salerno nella città di ieri, possa rappresentare uno snodo importante per il prosieguo della stagione. Un successo darebbe una nuova linfa di autostima ad una squadra in salute, ma che ha bisogno di imporsi anche in trasferta. La gara sarà in diretta su Telesveva alle ore 14:30 di domani.

A cura di Giacomo Colaprice