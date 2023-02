Nocerina-Barletta in diretta su Telesveva. Il Nardò vice capolista a Francavilla in Sinni. La capolista Cavese in casa col Gladiator. E poi ben tre derby pugliesi, tutti interessantissimi: Bitonto-Molfetta, Brindisi-Team Altamura e Gravina-Fasano. È un super programma quello che propone la venticinquesima giornata del girone H di serie D. È la prima delle ultime dieci puntate della stagione. Trenta punti ancora in palio. Può succedere di tutto, in testa e in coda. È incredibile la bagarre che sta caratterizzando la lotta per la promozione in serie C e comprende almeno cinque squadre. Fa parte delle grandi protagoniste il Barletta, che sfida in trasferta una Nocerina in lotta per confermare la categoria senza passare dai playout: fischio d’inizio previsto alle ore 14.30 al “San Francesco”.

I biancorossi di Francesco Farina sono a -2 dalla vetta del raggruppamento. Fondamentale migliorare il rendimento esterno per giocarsela sino al termine per approdare tra i professionisti. Il Barletta, nelle ultime quattro con la valigia da viaggio, ha totalizzato soltanto tre pareggi ed altrettanti punti e non ha mai vinto lontano dal “Puttilli” nel 2023. Trasferta vietata a Nocera Inferiore per i residenti nella Bat. Impegno esterno anche per il Nardò, che affronta in contemporanea il Francavilla in Sinni. Neretini a -1 dalla capolista Cavese, che a sua volta ospita il Gladiator. Gara da ex al “Fittipaldi” per Nicola Ragno, che nella passata stagione ha vinto i playoff del girone H proprio alla guida dei sinnici. In lotta per la vittoria finale ci sono sicuramente anche Brindisi e Casarano, che hanno fatto il pieno di punti nelle ultime due partite: i rossazzurri ospitano al “Capozza” un Matera sempre più sorprendente, che ora può ambire addirittura ai playoff, in caso di colpaccio. I brindisini, invece, accolgono al “Fanuzzi” il Team Altamura: murgiani, reduci da due sconfitte consecutive, che presentano in panchina la novità Antonio Rogazzo.

Derby di Puglia anche al “Rossiello”, ma senza pubblico: si affrontano Bitonto e Molfetta. I neroverdi di Valeriano Loseto devono riscattare la pesante sconfitta contro la Puteolana. I biancorossi di Renato Bartoli, dopo le vittorie in successione contro Gladiator e Lavello, possono addirittura sperare nella salvezza senza playout in caso di risultato positivo. Derby pugliese anche al “Vicino”: Gravina chiamato a dare ossigeno al proprio totalizzatore, Fasano a secco di successi da cinque incontri. Il Martina, in casa contro la cenerentola Puteolana, deve dimostrare di saper vincere anche al “Tursi”. Programma completato da Lavello-Afragolese: scontro diretto quello in programma al “Lorusso” di Venosa.