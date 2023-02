Si è istituita ufficialmente la Commissione Temporanea Speciale per il Porto di Barletta a seguito dell’ultima seduta di Consiglio Comunale che ha approvato la costituzione della stessa.

Una volontà manifestata dal sindaco di Barletta, Cosimo Cannito e recepita dal presidente dell’assemblea cittadina, Marcello Lanotte sulla base di quanto previsto da Statuto Comunale e da Regolamento di Consiglio Comunale.

La Commissione si compone di quattro consiglieri comunali di maggioranza e di tre di opposizione.

L’assemblea ha eletto in qualità presidente il consigliere comunale Antonio Comitangelo (maggioranza) e in qualità di vice presidente il consigliere Luigi Dimonte (minoranza). A fare parte della Commissione in qualità di componenti i consiglieri di maggioranza Gennaro Cefola, Ruggiero Grimaldi e Michele Trimigno e le consigliere di minoranza Rosalia Dipaola e Michela Diviccaro.

La Commissione Temporanea Speciale nasce al fine di occuparsi delle problematiche e delle progettualità attinenti il Porto di Barletta, cercando di operare un ruolo propositivo in favore dell’ente competente, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Il Porto di Barletta è, infatti, strategico per l’economia e per il futuro della città e del territorio tutto.