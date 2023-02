“Volevamo che fosse una festa democratica è così è stata. Adesso è fondamentale restare uniti a prescindere dall’indicazione popolare del nuovo segretario nazionale del partito. È vero che a livello nazionale la scelta è ricaduta su Elly Schlein, ma bisogna prendere atto che nella BAT ha prevalso la mozione Bonaccini che fa riferimento al nostro segretario Lorenzo Marchio Rossi”. È quanto ha dichiarato Pasquale Di Fazio, presidente della commissione provinciale per il congresso all’indomani delle primarie del PD nella BAT.

Soddisfatto del dato delle primarie nella provincia di Barletta Andria Trani anche il segretario del Partito Democratico della provincia di Barletta Andria Trani, Lorenzo Marchio Rossi. “La grande affluenza alle urne con oltre 8 mila votanti è un risultato che va oltre le aspettative, ha detto Il segretario provinciale, come del resto il consenso alla mozione Bonaccini che si è attestato intorno al 58% rispetto al 41,7% della Schlein.

Al di là del risultato finale sono ottimista perché ho visto personalmente tanto interesse intorno al partito. Ieri durantee primarie sono stato in tutti i comuni della BAT è ho notato che le sezioni si sono ripopolate e che il partito è ancora vivo. A livello provinciale sono certo che si troverà una unità d’intenti perché gli obiettivi del partito sono e restano comuni. Il dato nazionale è in contro tendenza rispetto a quello espresso nei circoli e ne prendiamo atto, anche se dalle dichiarazioni. rilasciate dai due candidati prima del voto mi è apparso chiaro che entrambi volessero lavorare insieme per riportare il partito al ruolo di guida del centrosinistra. Per la Provincia BAT si apre una nuova fase politica caratterizzata dalla nomina imminente del direttivo e da impegni importanti”.

I prossimi impegni del PD sul territorio prevedono, come da regolamento, l’insediamento dell’assemblea provinciale entro 15 giorni dalle primarie, la formalizzazione dell’elezione del nuovo segretario, Lorenzo Marchio Rossi, e la definizione degli organismi di governo del PD provinciale assenti ormai da quasi un anno a causa del commissariamento.