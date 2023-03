Venerdì 3 marzo 2022 alle ore 18:00 presso il Centro Sociale Polivalente per Disabili “L’Angioletto” di via Barberini n. 108 a Barletta si terrà un incontro tra i ragazzi del Centro e la tifoseria organizzata del Barletta Calcio.

L’appuntamento dal titolo “Inclusione? Un bel gioco di squadra” intende porre l’attenzione sull’importanza della pratica sportiva come veicolo di inclusione e socializzazione: si parlerà di calcio, tifo, barriere architettoniche negli impianti sportivi e dello stadio come luogo di aggregazione della città. La tifoseria del GE di Barletta intende sottolineare come, dopo i lavori di ristrutturazione, il proprio stadio sia accessibile a tutte e tutti e senza barriere architettoniche, vero vanto per la città.

Per i nostri ragazzi sarà un’occasione importante per conoscere un pezzo di comunità cittadina pronta a sostenerli con progetti dedicati al loro coinvolgimento.

Per il Centro “L’Angioletto” e per la Cooperativa Horizon Service – che da due anni lo gestisce con passione e professionalità – l’incontro con la tifoseria organizzata del Barletta Calcio è grande occasione di ampliamento della nostra rete di supporto, per pensare insieme e co-progettare azioni a favore dei ragazzi ospiti. Allo stesso tempo siamo sicuri che i tifosi del Barletta Calcio, dopo aver conosciuto la nostra realtà, diventeranno ambasciatori del nostro Centro, oltre che tifosi dei nostri ragazzi, e che si faranno portavoce nella società e nel mondo sportivo cittadino delle istanze delle persone con disabilità che ogni giorno, con grande impegno, lavorano per una società più inclusiva a cominciare dalla necessità di dotarsi di impianti sportivi senza barriere architettoniche.

Un ringraziamento quindi ai tifosi di Barletta che venerdì verranno a conoscere i ragazzi del Centro Sociale Polivalente “L’Angioletto” e la nostra splendida realtà!