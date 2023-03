Emanate due ordinanze per il prossimo turno del campionato di serie D dell’ASD Barletta Calcio 1922, programmato alle ore 14.30 di domenica 5 marzo allo stadio comunale “Puttilli”.

Con il primo provvedimento, il sindaco Cosimo Cannito ha disposto l’occupazione della gradinata/distinti del “Puttilli” sino a un numero massimo di 1000 posti a sedere. Confermati per i settori curva nord e tribuna coperta, rispettivamente, i 1923 e 1566 posti, mentre è fissata in 150 unità la capienza della curva sud, riservata ai sostenitori ospiti. Complessivamente 4639 spettatori.

L’altra ordinanza, del settore Servizi di Vigilanza, istituisce divieti di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle ore 09 alle 17 del 5 marzo e divieti di transito, eccetto autorizzati e residenti.

Essi varranno in:

Via Dante Alighieri (tra via Manzoni e via Vittorio Veneto).

Via Zanardelli (da via Beccaria a via Vittorio Veneto).

Via Vittorio Veneto (da via Zanardelli a via Barbarisco). Per autorizzati e residenti accesso unicamente dall’intersezione tra via Vittorio Veneto e via Barbarisco.

Via Da Vinci (tra i civici 13 e 1, tratto costeggiante il complesso residenziale “Colosseo”) e Via Vittorio Veneto (tra il civico 40 della medesima via e il civico 1 di via Da Vinci, tratto adiacente il complesso “Colosseo”). Per autorizzati e residenti accesso solo dall’intersezione tra via Da Vinci e il sottovia Alvisi, presso il bar.

Ulteriori divieti di sosta con rimozione e divieti di transito interesseranno via Dante Alighieri dallo svincolo Patalini a viale Manzoni e nel percorso pedonale in prossimità di via Zanardelli, nonché Viale Manzoni dalla rotatoria c/o via Leopardi a viale Dante Alighieri.

Divieto di transito, infine, in via Cesare Dante Cioce, solo nella carreggiata destinata alla circolazione nel tratto stradale da via Padre Raffaele Di Bari a via Dante Alighieri.

I provvedimenti si possono consultare sulla rete civica www.comune.barletta.bt.it.