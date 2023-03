La raccolta solidale organizzata dalle associazioni Barlettane Minerva, Divine del Sud, Confcommercio, Confcommercio gruppo giovani imprenditori Barletta, Confraternita di Misericordia di Barletta e Asso Promo Dj, in favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria, è giunta al termine.

La dimostrazione che non è complesso essere al fianco dei più deboli, di chi ha bisogno, di chi, per una assurda fatalità, per uno scherzo della terra, si è ritrovato a non avere più nulla, a non avere una famiglia, una casa o a perdere gli affetti più cari, è stata data dalla meravigliosa partecipazione della cittadinanza locale che non ha esitato a donare, ciò che poteva, presso il centro di raccolta sito al Corso Vittorio Emanuele, 131 di Barletta.

Rilevante è da considerarsi l’ausilio del Console Generale Onorario di Turchia in Italia, Pinar Ugusal Bolognini, che, con incondizionato impegno, ha coordinato l’interazione tra la nostra rete associativa e l’Associazione 49 di Corato, promotrice di una analoga iniziativa organizzata in quel di Corato, così da predisporre, in data odierna, la consegna congiunta dei beni raccolti, presso la Caradonna Logistics s.r.l. di Bitonto.

Appare doveroso ringraziare l’amministrazione cittadina che, patrocinando il benefico progetto, è stata sempre al nostro fianco, permettendoci di adoperare anche sedi comunali, agevolando lo stoccaggio delle merci conferite.